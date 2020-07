Homem é preso após ameaçar e roubar motorista de aplicativo no Santo Antônio

Crime foi consumado na Rua Engenheiro Zoroastro Torres, no Santo Antônio (foto: Reprodução/Google Street View) roubar uma aliança e um celular de um motorista de aplicativo no Bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O autor do crime fugiu e foi localizado, já sem os pertences, no Morro do Papagaio.



corrida, saindo da Rua 30 de Junho, no Morro das Pedras, com destino ao Morro de Papagaio. Ao passarem pela Rua Engenheiro Zoroastro Torres, no Santo Antônio, o autor deu um mata leão no motorista e o ameaçou de morte caso não entregasse os pertences. Um homem de 21 anos foi preso na noite dessa segunda (14) depois de render euma aliança e um celular de um motorista de aplicativo no Bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O autor do crime fugiu e foi, já sem os pertences, no Morro do Papagaio.Segundo a vítima, de 47 anos, o autor solicitou uma, saindo da Rua 30 de Junho, no Morro das Pedras, com destino ao Morro de Papagaio. Ao passarem pela Rua Engenheiro Zoroastro Torres, no Santo Antônio, o autor deu um mata leão noe o ameaçou de morte caso não entregasse os pertences.





O motorista entregou o celular e a aliança e o autor fugiu, rumo ao Morro do Papagaio. A vítima acionou, então, a polícia, que começou as procuras por moto no Morro do Papagaio. O criminoso foi encontrado no Beco Estrela do Oriente e alegou que não estava mais com os produtos roubados.





Segundo a Polícia, trata-se do quarto crime de mesma natureza por parte desse autor no último mês. Os registros da PM encontraram ocorrências semelhantes nos últimos dias 4 e 7 de julho e 18 de junho. Ele foi conduzido à Delegacia de Plantão 3 (Deplan).