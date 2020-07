Prepare o casaco: nova frente fria começa a se aproximar de Minas nesta terça

Apesar da chegada da frente fria, a massa de ar continental seca ainda predomina sobre a maior parte do estado. Por isso, a previsão é a de céu claro a parcialmente nublado em BH e nas demais regiões, com baixa umidade relativa do ar e sensação de frio ao amanhecer e no período da noite e aumento da temperatura com o passar do dia. Aprevista para Minas é de, no Sul, e a máxima de 33°C, no Norte.