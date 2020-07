Polícia recupera respiradores roubados em Ribeirão das Neves

Equipamentos foram recuperados próximo a Ribeirão das Neves (foto: Polícia Civil/Divulgação) respiradores, que tinham como destino Cuiabá, no Mato Grosso, e haviam sido roubados foram recuperados nessa segunda-feira, pela Polícia Civil de Minas Gerais. O equipamento, avaliado em R$ 250 mil, foi recuperado próximo a Ribeirão das Neves, por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). Cinco, que tinham como destino Cuiabá, no Mato Grosso, e haviam sido roubados foramnessa segunda-feira, pelade Minas Gerais. O equipamento, avaliado em R$ 250 mil, foi recuperado próximo a, por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).









Assim que o motorista comunicou-se com a Polícia Civil, os policiais iniciaram a investigação e obtiveram a informação de que os suspeitos, buscando burlar a polícia, descartaram toda a carga em uma estrada vicinal entre Belo Horizonte e Santa Luzia.





Segundo o delegado César Matoso, os criminosos conseguiram fugir. No entanto, os detetives já têm pistas dos veículos utilizados no crime e trabalham na identificação e prisão dos suspeitos. “Estamos, neste momento, no encalço dos criminosos, que ainda estão em posse do veículo da vítima”, diz.





O delegado informa ainda que muito provavelmente os criminosos tinham conhecimento da carga da caminhonete. Eles saberiam, inclusive, que o transporte seria feito num veículo pequeno. “Por se tratar de respiradores, equipamentos que atualmente têm uma grande procura, o valor econômico desse tipo de material no mercado é muito alto. Isso pode ter despertado o interesse deles”, explica o delegado.





Os policiais, ainda segundo César Matoso, fizeram contato com os fabricantes das peças para restituir o material roubado o mais rapidamente possível. “Estamos agindo o mais rápido possível para que esses aparelhos cheguem em segurança a Cuiabá, a fim de que os pacientes acometidos pelo coronavírus possam ser tratados adequadamente”, finalizou.