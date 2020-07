Restaurante Alma Chef anuncia encerramento definitivo das atividades em BH

(foto: Alma Chef/Divulgação) Alma Chef converteu-se em fechamento definitivo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) ao Estado de Minas pela assessoria dos proprietários da casa, instalada no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul da capital. O negócio empregava cerca de 40 pessoas, entre garçons, cozinheiros, ajudantes de cozinha e funcionários administrativos.



Comovido, o chef Felipe Rameh - um dos sócios - despediu-se de clientes e fornecedores nesta madrugada, por meio de um post publicado em sua conta no Instagram. A pausa nas atividades anunciada em meados junho pelo restauranteconverteu-se em fechamento definitivo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) aopela assessoria dos proprietários da casa, instalada no, Região Centro-Sul da capital. O negócio empregava cerca de 40 pessoas, entre garçons, cozinheiros, ajudantes de cozinha e funcionários administrativos.Comovido, o chef Felipe Rameh - um dos sócios - despediu-se de clientes e fornecedores nesta madrugada, por meio de um post publicado em sua conta no Instagram.





Em 27 de junho, o empreendimento promoveu uma live de despedida no Instagram. Durante a transmissão, o chef e sócio da casa Caio Soter compartilhou receitas e segredos culinários com os seguidores. Na ocasião, a clientela pôde fazer pedidos via delivery pela última vez.





pandemia do novo coronavírus, além da saída de Caio Soter para participar do reality global Mestre do Sabor foram as principais justificativas apresentadas para a interrupção.



Fundado em 2014 por Felipe Rameh e Thiago Guerra , o Alma Chef ocupou, por seis anos, o imóvel da Rua Curitiba onde funcionou a VideoMania, tradicional videolocadora da cidade, que fechou as portas em 2013. O espaço gastronômico oferecia serviço a la carte noturno, aulas de culinária e eventos corporativos. O local abrigava também um empório. Em 17 de junho, o restaurante havia anunciado supensão por tempo indeterminado das atividades. A crise provovocada pelado, além da saída de Caio Soter para participar do reality global Mestre do Sabor foram as principais justificativas apresentadas para a interrupção.





Cenário difícil

Em 9 de julho, A Favorita, outro tradicional restaurante do Bairro de Lourdes, também saiu de cena. Segundo funcionários da casa - 50, no total - a situação foi comunicada via WhatsApp pelo proprietário Fernando Areco Motta.





Os empregados alegam que estão com salários atrasados - o último teria sido pago em abril - e reinvindicam o recebimento de obrigações trabalhistas, como férias vencidas.