Carro capota na MG-010 e deixa mulher ferida e trânsito lento em BH

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



Um acidente entre veículos na MG-010, no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, deixou uma mulher ferida e causou lentidão no trânsito no sentido à Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O acidente ocorreu próximo à saída 13. Duas vias precisaram ser interditadas e o trânsito foi liberado por volta das 17h30. A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência.