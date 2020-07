PM divulga balanço da primeira fase de operação no Alto Vera Cruz e Taquaril

(foto: Marcilene Neves/ Divulgação)

A Polícia Militar divulgou, na tarde desta segunda-feira (13), o balanço da primeira fase da, desencadeada há uma semana, nos bairros, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e capturar autores de homicídios, além de apreender armas.Foram ocupados os principais pontos donos dois bairros; efetuadas prisões de, além de foragidos da Justiça. Houve cumprimento de mandados de busca e apreensão de armas. Em média, por dia, eram 80 policiais e 20 viaturas, durante as 24 horas do dia em ação no local.No total, foram efetuadas 27 prisões em flagrante, por posse ede fogo e receptação e tráfico de drogas, e quatro menores foram apreendidos; 10 armas de fogo foram apreendidas, assim como 929 pinos de cocaína, 163 pedras de crack e 59 buchas de maconha. Sete celulares foram recuperados e 12 veículos apreendidos.Da operação participam militares do 22º Batalhão de Policia Militar (BPM), BOPE (Batalhão de Operações Especiais), ROTAM (Rondas Táticas Metropolitanas) e Batalhão de Choque. A operação também utilizou aeronaves da Comave (Comando da Aviação no Estado)., veículo blindado que transporta homens em regiões onde é alta a chance de conflito armado, também foi utilizado.Segundo o comandante do 22º BPM, Tenente Coronel Fábio Almeida, “a motivação para a operação nesses dois pontos é pela detecção de que a região é considerada dos pontos mais violentos de Belo Horizonte, e também um dos principais pontos de comercialização de drogas.” A operação está em continuidade.