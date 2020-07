Polícia prende homem que cortou a cabeça de desafeto em Betim

Rua onde o corpo da vítima foi encontrado na manhã de quinta-feira (9), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil prendeu na manhã dessa quinta-feira (9) o homem acusado de decapitar um desafeto em Betim, na Grande BH. Ele foi detido no Bairro Nacional, em Contagem, também na Região Metropolitana da capital mineira.

O homem já foi ouvido pela polícia e encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais.

O crime aconteceu na madrugada de quinta. A vítima, de 47 anos, foi decapitada e teve o corpo deixado na porta de casa, no Bairro Icaivera.

briga de bar com outros dois clientes, identificados apenas pelos apelidos. A dupla passou a ser considerada suspeita desse crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado na manhã do dia 9. A casa da vítima estava aberta, com o som e ventilador ligados, mas sem sinais de luta ou desorganização.

Durante a ocorrência, os militares receberam uma informação sobre o paradeiro da cabeça do dono do imóvel. Ela foi encontrada parcialmente enterrada em um lote vago.

Ainda de acordo com a polícia, os militares de Betim foram até o possível endereço de um dos autores, onde localizaram um facão que parecia ter sido lavado havia pouco tempo.

O item foi recolhido pela perícia e encaminhado à Polícia Civil.

Com informações de Cristiane Silva e Déborah Lima