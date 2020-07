Polícia procura homem que cortou a cabeça de desafeto em Betim

Rua onde o crime foi descoberto, no Bairro Icaivera (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A polícia está à procura do responsável por um crime violento registrado nessa quinta-feira em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, de 47 anos, foi decapitada e teve o corpo deixado na porta de casa, no Bairro Icaivera.









De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado na manhã do dia 9. A casa da vítima estava aberta, com o som e ventilador ligados, mas sem sinais de luta ou desorganização.





Durante a ocorrência, os militares receberam uma informação sobre o paradeiro da cabeça do dono do imóvel. Ela foi encontrada parcialmente enterrada em um lote vago.





Ainda de acordo com a polícia, os militares de Betim foram até o possível endereço de um dos autores, onde localizaram um facão que parecia ter sido lavado havia pouco tempo. Ele foi recolhido pela perícia e encaminhado à Polícia Civil. Por meio de nota, a instituição informou que até a manhã desta sexta-feira o suspeito não havia sido localizado. As investigações estão em andamento e as buscas continuam.