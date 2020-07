Por telefone, bombeiro ajuda a salvar bebê de dois meses, em Formiga

Cícero Barroso Afonso, sargento do Corpo de Bombeiros de Formiga (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Na noite dessa terça-feira (8), militares do Corpo de Bombeiros de, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, atuaram no salvamento de um, de dois meses, queno Bairro Sagrado Coração de Jesus.De acordo com os militares, a criança, possivelmente, teve refluxo durante ae não conseguiu respirar. A mãe da menina ligou desesperada para o Corpo de, no 193, por volta das 23h, afirmando que o bebê tinha se engasgado e não conseguia respirar.O sargento Cícero Barroso iniciou o atendimento via, enquanto uma viatura ia para o local, e explicou os procedimentos para a mulher.Segundo os militares, em casos de asfixia por algum líquido, o bebê deve serno braço, de barriga para baixo e devem-se dar cinco tapas leves nas costas da criança.Depois de fazer a manobra, a mãe afirmou ao sargento que o bebê tinha expelido a secreção pelo nariz e foi possível ouvir o choro.