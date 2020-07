Com gastos mais altos em função da pandemia, campanha busca recursos para Santa Casa

(foto: Foto: Edésio Ferreira /EM/D.A Press.)

A Santa Casa de BH, instituição escolhida pela Prefeitura de Belo Horizonte como referência no tratamento da COVID-19, tem enfrentado desafios diários para a manutenção da operação dos seus leitos por conta do aumento da utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), insumos e outros gastos necessários ao enfrentamento da pandemia. E para continuar salvando vidas, a Santa Casa BH precisa de ajuda.









Em função disso, a instituição passará a ofertar 1.220 leitos. Desses, 692 serão destinados ao Hospital Respiratório, sendo 100 leitos de terapia intensiva, e 528 para o geral. Atualmente, o hospital dispõe de 90 leitos de terapia intensiva, 249 de enfermaria para adultos e 25 de enfermaria para crianças para atendimento à COVID-19. Para se ter ideia dos custos, a manutenção diária de um leito de CTI para esse fim é de aproximadamente R$ 2.000,00.





O apoio da sociedade é fundamental nesta batalha, as doações em dinheiro podem ser feitas via depósito bancário na conta do Banco Cooperativo do Brasil S.A (Número: 756 | Agência: 4027 | Conta: 1.600.001-3 | Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte |CNPJ: 17.209.891/0001-93).



Pela Central de Doações, é possível solicitar o débito da doação em conta mensal da Cemig e Copasa, a partir de R$ 5. Ou ainda, autorizar a doação via cartão de crédito e boleto, a partir de R$ 10. Para isso, basta ligar para a Central de Doações no (31) 3274-7377 ou enviar por WhatsApp “Quero Doar” para (31) 99579-6139.





dinheiro também podem ser feitas pessoalmente na Provedoria da Santa Casa BH (Rua Álvares Maciel, 611 – Santa Efigênia). Saiba mais como doar Para outros tipos de doações, tais como equipamentos, repasse de materiais ou patrocínio de projetos, basta entrar em contato com a Provedoria da Santa Casa BH pelo telefone (31) 3238.8873. As doações emtambém podem ser feitas pessoalmente na Provedoria da Santa Casa BH (Rua Álvares Maciel, 611 – Santa Efigênia). Saiba mais como doar acessando o site.





De acordo com o diretor de Gestão Corporativa e Relações Institucionais da instituição, Gonçalo de Abreu Barbosa, a Santa Casa BH precisa de toda ajuda neste momento de extrema dificuldade pelo qual passa o país: “somos o hospital que mais trata pacientes pelo SUS no Brasil. Estamos enfrentando o novo coronavírus e salvando muitas vidas. A economia parou e o governo foi pego de surpresa com essa pandemia. Por isso, fazemos um apelo aos empresários de Minas Gerais, parlamentares e à sociedade. Tenham certeza de que toda ajuda à linha de frente da SCBH será multiplicada e dará retorno no tratamento das pessoas que nos procuram.”