Passageiros se revoltam com redução na circulação de ônibus em BH

Revolta, indignação e desinformação. Muitos moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos neste domingo com a falta de ônibus circulando pelas ruas e corredores da cidade. De acordo com o Decreto Municipal nº 17.383, as linhas de ônibus só vão rodar neste domingo das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59. As linhas alimentadoras circulam até às 20h59. Os ônibus intermunicipais só seguem rodando em direção às cidades da Grande BH, como Nova Lima e Sabará. Revolta,desinformação. Muitos moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos neste domingo com a falta de ônibus circulando pelas ruas e corredores da cidade. De acordo com oMunicipal nº 17.383, as linhas de ônibus só vão rodar neste domingo das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59. As linhas alimentadoras circulam até às 20h59. Os ônibus intermunicipais só seguem rodando em direção às cidades da Grande BH, como Nova Lima e Sabará.

A maioria das pessoas reclama do decreto, especialmente aquelas que trabalham no fim de semana, inclusive, aos domingos. Muitas foram trabalhar cedo e não conseguiram retornar para casa.



André Luiz Vaz, de 46 anos, carregador na rodoviária, começou a trabalhar às 5h e encerrou o serviço às 12h. No ponto da Avenida Amazonas, em direção ao Bairro Tupi, ele soube pela reportagem que só haveria ônibus às 16h. "A medida até pode ser boa, mas deveria ter sido mais divulgada. Não pensaram em nós, em quem trabalha. E aí, fica difícil, não é? Minha folga é na terça-feira, só saio para trabalhar. O que farei agora? Complicado."



Para André Luiz, antes de reduzir tanto o horário de circulação de ônibus, o governo "deveria encontrar uma maneira de pesquisar o horário de quem trabalha e distribuir melhor e não parar tudo de uma vez. Agora, vou ter de gastar com o uber o que não posso. E assim mesmo, só até uma parte do caminho até minha casa."

"RADICAL E DESPROPORCIONAL"

Em outro ponto na Avenia Afonso Pensa, entre as ruas São Paulo e Caetés, Júlio César Rodrigues do Carmo, de 40 anos, técnico de segurança, também não sabia da mudança: "Cheguei para a missa das 7h e estava tudo normal. Não sabia da paralisação. Moro no Bairro Santo André, agora, ou volto para casa de uber, gastar um dinheiro que não posso, ou vou à pé. E, se tiver sorte, tentar rachar a corrida com alguém".



Para Júlio César, a medida foi "radical, desproporcional". E ele desabafa: "Tenho ficado em casa o quanto posso. Mas, na verdade, se fico em casa morro de fome, se vou para a rua corro o risco de me contaminar".

Nos pontos com movimento, muitos taxistas passavam oferendo corrida e, muitos, aceitando dividir a corrida e levar mais pessoas. Uma forma de ajudar quem estava no sufoco, como mães com crianças, idosos, pessoas com deficiência. Muitos, com raiva, nem quiseram dar depoimento. Mas se diziam revoltados.





A medida faz parte de ações para reforçar o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, ainda mais diante do disparo de número de casos e mortes em Minas e na capital. Mais uma forma das pessoas entenderem que só é para sair de casa se for extremamente necessário. Para quem não tem alternativa. Mas é necessário ajustes.



