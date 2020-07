Homem suspeito de cinco assassinatos em Betim é preso na Vila Pinho

Baianinho foi preso na Vila Pinho, em BH (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (9/7), na Vila Pinho, em Belo Horizonte, homem suspeito de cinco assassinatos, todos na região de Betim.

ACR, de 24 anos, conhecido por “Baianinho”, tinha mandado de prisão em aberto e vinha sendo procurado já há algum tempo. Depois de conseguir pistas sobre parentes de Baianinho, a polícia começou fazer o cerco. Nessa noite, eles chegaram a um endereço de parentes da mulher do criminoso, onde ele estava escondido.

São muitas as histórias violentas de Baianinho. Uma delas, há alguns meses, ele foi até um salão de beleza com um intuito de matar um homem. O alvo, no entanto, conseguiu escapar correndo a pé. Baianinho atirou e acabou matando uma inocente, Sabrina, e ferindo outra pessoa.

Depois de ser preso, Baianinho foi levado para a Delegacia de Betim, onde o mandado foi lavrado e permanecerá preso. A partir desta sexta-feira, os outros quatro inquéritos deverão ser anexados, concluídos e remetidos à Justiça.

A operação foi realizada graças ao trabalho do Serviço de inteligência da Polícia Militar e integrantes da Companhia Tático Móvel, comandados pelo Sargento Ismael, do 66º BPM.