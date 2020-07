Cão que teve patas mutiladas vai ganhar cadeira de rodas em Belo Horizonte

Sansão teve as duas patas traseiras mutiladas por um facão (foto: Ticiana Lima Dornas/Arquivo pessoal)

cadeira de rodas de uma doadora voluntária, na tarde desta quinta-feira (9), na capital mineira. O cachorro Sansão, de dois anos, da raça pitbull, que teve as duas patas traseiras arrancadas com um facão em Vespasiano , cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ganhar umade uma doadora voluntária, na tarde desta quinta-feira (9), na capital mineira.

Segundo um dos donos do animal, o cão foi mutilado na última segunda-feira (6) por duas pessoas que são vizinhas à empresa onde o cachorro fazia a vigia, na MG-424.





Sansão está internado na clínica-escola da Faculdade Arnaldo, no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH, e, segundo a médica veterinária responsável pelo atendimento do animal, Ticiana Lima Dornas, ele está se recuperando bem, se alimenta e faz as necessidades fisiológicas normalmente.





“Ele é forte e está tomando suplemento para anemia. Foi uma monstruosidade o que fizeram com ele. Se tivesse sido outro animal, talvez não sobrevivesse”, declarou Ticiana ao portal G1.





Recuperação





A veterinária disse que, como Sansão está anêmico, precisou ser submetido a uma transfusão de sangue de emergência, o que ajudou na estabilização do quadro do animal. “As patas ainda estão muitos inchadas. Ele está sendo medicado com antibiótico e, principalmente, analgésico para aliviar a dor”, ressaltou.





Ainda de acordo com a médica, o cão vai permanecer internado por pelo menos uma semana, porque os pontos da cirurgia precisam ser monitorados, além dos hematomas que estão muito grandes. Ticiana declarou que várias pessoas se prontificaram a doar próteses para Sansão após terem conhecimento do caso.





Entenda o caso

De acordo com Gleidson Justino da Silva, de 40 anos, um dos donos do animal, Sansão pulou o muro da firma e entrou em confronto com o cão dos suspeitos de terem o mutilado. Para se vingarem, eles cortaram as patas traseiras de Sansão com um facão.





Ainda segundo Gleidson, para praticar o ato de covardia, os suspeitos amordaçaram o cachorro com arame farpado.





Os donos de Sansão prestaram os primeiros socorros ao animal (foto: Reprodução/ Instagram)

Após encontrar o animal de estimação ferido e prestar os primeiros socorros, Nathan Braga, outro tutor de Sansão, fez uma publicação em uma rede social informando que o cão não apresentava riscos. Segundo ele, as pessoas da região que o conhecem sabem que ele é um cachorro dócil.

“Eu estou tentando recorrer a todos que eu posso para que haja justiça para meu cachorro que, infelizmente, terá que viver agora sem as duas patas traseiras ou, no pior dos casos, ser eutanasiado, pois não sabemos se vamos conseguir manter todas as despesas veterinárias por causa desta crueldade”, lamentou o dono.





Investigação

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido a brutalidade contra o animal é Júlio César, que teria confessado o crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria afirmado que estava “cansado das invasões do cachorro” e que já havia alertado Nathan. Em sua versão, ele disse que estava dentro de casa quando o cachorro pulou o muro. Ele então pegou o facão e atingiu Sansão. Júlio César sustentou que mora com a mãe deficiente e estava com medo de o animal entrar e fazer mal a ela.





A PM lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial de Pedro Leopoldo.





Nathan denunciou que não seria a primeira vez que essas duas pessoas teriam cometido crueldade com animais. “Há pouco mais de um ano, o pai do Sansão, o Zeus, teve a coluna partida ao meio, também na base do facão”, conta.





De acordo com o tutor, foi realizado boletim de ocorrência nas duas oportunidades e, em ambas as situações, os animais não apresentavam riscos a nenhuma pessoa nos locais em que se encontravam.





Repercussão nas redes sociais

O caso ganhou notoriedade nesta terça-feira (7), quando a ativista Duda Salabert publicou em suas redes sociais sua indignação com a liberdade dos autores. “Pelo que li, um dos psicopatas prestou depoimento na delegacia de Confins e ESTÁ LIVRE! ESTÁ LIVRE! Nojo! Não há justiça nesse país???”, disse.

A apresentadora Luísa Mell também se manifestou nas redes sociais (foto: Print/ Instagram)

Além de Duda Salabert, a apresentadora Luísa Mell e o deputado estadual de São Paulo, delegado Bruno Lima, que lutam pelas causas animais, compartilharam a situação de Sansão e se colocaram à disposição da família.





*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte