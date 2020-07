Homem é assassinado com seis tiros na cabeça durante a madrugada

Avenida Tereza Lourenço Rodrigues, 281, Bairro Palmital, Santa Luzia (foto: Reprodução/ Internet) Acerto de contas ou crime de vingança. Essas são as hipóteses com que trabalham os policiais de Santa Luzia, que investigam o assassinato, a tiros, de Fábio Henrique Passos de Carvalho, de 23 anos, na madrugada dessa terça-feira, num apartamento da Avenida Tereza Lourenço Rodrigues, 281, no Bairro Palmital.









Por volta das 2h15, segundo um vizinho, que contou ter acordado com o barulho do telefone, disse ter ouvido Fábio dizendo que estava sozinho no apartamento, mas que estava pronto para sair.





Nesse instante, segundo a testemunha, um homem, moreno, alto, trajando uma blusa escura arrombou a porta, invadiu o apartamento e disparou seis vezes contra a cabeça da vítima, fugindo em seguida.





Segundo levantamento feito pelos policiais, com base em depoimentos de testemunhas, esta não foi a primeira vez que tentaram matar Fábio.





Em abril, um menor participava de uma festa, num sítio, em Lagoa Santa, em que aconteceu um tiroteio. Guilherme Augusto de Oliveira, de 20 anos, morreu, e quatro outras ficaram feridas. O carro de Fábio, que conseguiu fugir do local, foi alvejado na ocasião. Por isso, os policiais trabalham com a hipótese de acerto de contas ou vingança.