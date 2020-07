Santa Luzia abre leitos de UTI para COVID-19, mas todos já estão ocupados

Expectativa é que as obras do HSJD sejam concluídas dentro de aproximadamente um mês. O hospital contará com bloco cirúrgico, equipamentos de última geração e uma cartela de serviços variados para atender a população (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 27/6/16)

, na Região Metropolitana de BH,leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da cidade. Todos, porém, já estão. Os 10 leitos de UTI foram inaugurados no. Agora, a instituição conta com 60 leitos, 50 deles clínicos, para tratamento exclusivo de pacientes vítimas de COVID-19. Entretanto, o diretor-geral do HSJD, Celso Frederico, lamenta que, embora seja um marco importante na cidade, os 10 leitos já estejam ocupados.

Uma outra noticia preocupa as autoridades de saúde da cidade. Apesar de a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ter inaugurado também 10 novos leitos de UTI, a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva destinadas ao tratamento da COVID-19 atingiu seu maior índice . Santa Luzia faz parte da microrregião de saúde de BH, e encaminha pacientes para unidades da capital.



Os leitos de UTI fazem parte do plano de contingência da prefeitura da cidade na Grande BH para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo dados mais recentes de ocupação, 48% dos leitos de clínica médica também estão ocupados.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta segunda-feira a cidade registra 391 casos de coronavírus e oito mortos.



“Em 327 anos de história, é a primeira vez que a população conta com esse serviço, demonstrando responsabilidade sanitária desse governo com sua população. Fazemos parte da região de saúde da microrregião Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté. Os hospitais de BH pertencem a essa rede regional da qual Santa Luzia faz parte”, disse a secretária municipal de Saúde, Nádia Cristina Tomé. Ou seja, antes de implantar os serviços, os pacientes seguiam o fluxo de transferência para BH.



Implementar esses leitos fortalece a capacidade de atendimento a pacientes que evoluem para a forma grave da COVID-19. “Uma vez que já foi divulgado que a rede de Belo Horizonte está esgotando sua capacidade de atendimento”, esclareceu Nádia.





Novos leitos em Santa Luzia



Recorde de ocupação em BH

Segundo a administração municipal, a expectativa é de que sejam inaugurados outros leitos clínicos no. “Vamos batalhar para que em algumas semanas, terminando a reforma no segundo andar, possamos abrir mais 20 leitos”, disse o prefeito Delegado Christiano Xavier por meio de nota publicada pela prefeitura nesta segunda-feira.Outras estratégias estão sendo feitas para o enfrentamento à pandemia na cidade, como extensão do horário de atendimento de 18 unidades de saúde, fiscalização e conscientização em pontos de aglomeração de pessoas e alternância no funcionamento do comércio.Além disso, a orientação ainda é de distanciamento social permanece. “Reforçamos o pedido para que as pessoas fiquem em casa, porque sabemos que rede nenhuma de assistência é suficiente para dar conta de uma pandemia como a da COVID-19 vem se apresentando. Então quem puder, fique em casa”, disse Xavier. “Santa Luzia republicou o decreto de novas medidas de prevenção do contágio mais restritivas de distanciamento. Mas, É necessário que a população tenha consciência da gravidade da situação e respeite as orientações sanitárias”, finalizou.



A capital mineira registrou nesse domingo (5) a maior taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) na cidade desde o início da pandemia pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 91% dos leitos para pacientes da COVID-19 estão coupados.



“A questão da necessidade de leitos de UTI preocupa a todos os gestores da região metropolitana”, disse a secretária de Santa Luzia. A capital mineira conta com 1.020 leitos totais. Desses, 85% estão ocupados. O quadro é classificado na zona vermelha, a de maior risco de colapso do sistema de saúde.