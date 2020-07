Após dias nublados, tempo volta a ficar seco e aberto em BH e em Minas

Céu claro e com poucas nuvens na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) nebulosidade, a previsão para esta segunda (6) é de retorno ao tempo típico de inverno: seco e com céu aberto. Isso em virtude da atuação de uma grande massa de ar continental sobre o estado. Na capital, os termômetros ficarão entre 14°C e 27°C. Após dias de chuva e, a previsão para esta segunda (6) é de retorno ao tempo típico de inverno: seco e com céu aberto. Isso em virtude da atuação de uma grandede ar continental sobre o estado. Na capital, os termômetros ficarão entre 14°C e 27°C.









A exceção é a faixa leste do Estado, nos vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri e na Zona da Mata, onde há maior umidade por influência dos oceanos.





O céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca em BH e na maior parte de Minas. A mínima do estado deve ser de 3°C, no Sul, e máxima de 33°C, no Triângulo, Norte e Noroeste.





Baixa umidade





O alerta para esta segunda é de baixa umidade do ar na maior parte do estado, podendo ficar entre 20% e 30%. Por isso, atente-se: o tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde.





Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação. Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.