Massagem cardíaca feita por policial salva bebê de 16 dias em Barbacena

O recém-nascido está internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade (foto: Reprodução Governo de Minas )

Uma chamada telefônica desesperada de uma mãe para a Polícia Militar de Barbacena, contando que o filho, de 16 dias, não estava respirando, acabou por salvar a vida do recém-nascido graças à rápida intervenção de oficiais da corporação.





O fato aconteceu na noite de quinta-feira. A mulher informou, na ligação telefônica, que o bebê havia engasgado ao mamar e não estava respirando. Imediatamente, três viaturas que estavam próximas à casa, no Bairro Nova Cidade, foram acionadas.Quando os policiais entraram na residência da família, a criança já estava desmaiada, com os lábios roxos.

Orientados pelo celular pela cabo Carina do COPOM do 9º BPM, os policiais iniciaram massagens que surtiram efeito com o ressuscitamento da criança, que desengasgou e começou a chorar forte.



O recém-nascido foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. No trajeto, voltou a ter uma parada respiratória, e os policiais tiveram de repetir o procedimento.



O menino segue internado.