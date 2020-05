Cinegrafista de afiliada da TV Globo é agredido por empresário em Barbacena

De acordo com boletim de ocorrência, o cinegrafista Robson Panzera estava realizando gravação de reportagem na rua quando o empresário do ramo de massas, Leonardo Rivelli, passou de carro filmando com celular proferindo palavras ofensivas e gritando “Globo lixo”, dando início a uma discussão verbal.

Conforme o vídeo, em dado momento, o empresário iniciou ataque ao cinegrafista e tomou parte do equipamento de filmagem. Com o tripé da câmera em mãos, o agressor atingiu a mão do cinegrafista que tentava se defender e segurar o equipamento. Ainda durante a agressão, Leonardo chutou a câmera que ficou danificada.

Logo após o ocorrido, o agressor deixou o local, mas foi preso logo depois. Ao final da tarde, o empresário pagou fiança e foi liberado. O agressor vai responder por dano qualificado e lesão corporal.

O cinegrafista Robson Panzera teve fratura no dedo da mão e foi encaminhado ao hospital.





De acordo com o advogado de defesa Pedro Possa, Leonardo Rivelli estaria insatisfeito com a cobertura jornalística da TV. Segundo Rivelli, a Globo espalha terror na cobertura sobre casos de COVID-19.

Repúdio

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) também se manifestou em solidariedade aos profissionais e repudiou o ato (leia a íntegra ao fim do texto). “A ABERT repudia com veemência as agressões sofridas pelo cinegrafista Robson Panzera, da TV Integração, afiliada da TV Globo em Barbacena (MG), na Região da Zona da Mata mineira”.

Nota da ABERT

Nada justifica tamanha violência contra um cidadão, em especial, quando se trata de um profissional da imprensa, em pleno exercício da atividade jornalística.





A ABERT reafirma a defesa intransigente da liberdade de expressão e do direito do brasileiro à livre informação e pede às autoridades locais uma rigorosa apuração do caso e punição do agressor.





ABERT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO

Nota da TV Integração

Nota de repúdio da TV Integração pelo fato ocorrido com equipe de jornalistas em Barbacena-MG





O jornalismo do Grupo Integração foi surpreendido hoje pela manhã com a notícia estarrecedora de uma agressão contra nossos colegas na cidade de Barbacena, região das Vertentes de Minas.





O fato ocorreu por volta de 11h15 da manhã quando ao concluírem uma reportagem na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, já do lado de fora e em via pública, o repórter cinematográfico Robson Panzera foi abordado por um homem que depreciou o trabalho da equipe. Após esta agressão verbal o mesmo desceu de seu veículo e começou a filmar o trabalho de nossos jornalistas proferindo agressões sobre nossa cobertura. Não satisfeito o mesmo ameaçou quebrar nosso equipamento e acabou concretizando o fato ao avançar sobre o jornalista Robson. Ele tomou do jornalista o tripé da câmara, derrubou o profissional e o atingiu, ferindo sua mão. Após isto chutou e destruiu o equipamento de gravação.





Após o ocorrido o agressor deixou o local em seu veiculo, mas por ter sido identificado acabou sendo preso.





Infelizmente nosso colega Robson Panzera teve uma luxação no dedo e um corte na mão. Nossa colega Thais não ficou ferida, mas abalada emocionalmente. Ambos prestaram depoimento às autoridades de segurança.





Sobre o ocorrido a TV Integração reitera que pauta seu trabalho na ética, na inovação, no pioneirismo e no respeito à pluralidade. E faz isso há exatos 56 anos. Tempo no qual aprendeu a abrir espaço a toda manifestação democrática e legítima. Nos solidarizamos com nossos colegas Robson e Thais e lamentamos o ocorrido hoje em Barbacena.





Reiteramos nosso compromisso com a verdade, o localismo, o respeito às liberdades e a divergência. Valores que não abandonaremos a despeito do ocorrido.





Atenciosamente,





PAULO EDUARDO VIEIRA

diretor de Jornalismo TV Integração e G1