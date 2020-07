PM apreende sete armas e 36 munições em operação em Papagaios

"Operação Rescaldo 2" apreendeu sete armas e 36 cartuchos (foto: Divulgação/ Polícia Militar (PM)) Papagaios, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), foram apreendidas sete armas e 36 cartuchos durante a “Operação Rescaldo 2”. Também foram realizadas blitzen de trânsito, com abordagens a pessoas e veículos. Duas pessoas foram detidas, na tarde dessa quinta-feira (2), com armas e munição em, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a(PM), foram apreendidas sete armas e 36 cartuchos durante a “Operação Rescaldo 2”. Também foram realizadas blitzen de trânsito, com abordagens a pessoas e veículos.









Na lixeira os policiais encontraram um revólver calibre 38, com nove cartuchos.





Outra apreensão foi feita na Rua Tiradentes. No local indicado pela denúncia, os militares encontraram uma pistola 380, com registro vencido desde 2010. A arma foi entregue pelo filho do proprietário do imóvel.





Em uma casa na Avenida Washington Vieira, na Região Central da cidade, foram apreendidas duas espingardas escopetas calibre 12 e uma pistola calibre 380, além de 27 munições. Os dois homens, de 39 e 43 anos, donos das armas, e a munição foram encaminhados à delegacia do município.

A operação teve auxílio da 19ª Companhia da PM Independente e da ROTAM (foto: Divulgação/ Polícia Militar (PM))



A última apreensão da “Operação Rescaldo 2”, que teve auxílio da 19ª Companhia da PM Independente, sediada em Pará de Minas, e da ROTAM ocorreu na Rua Manoel Pinto. No local, os policiais encontraram duas espingardas escopetas calibre 12 e uma pistola calibre 380. Segundo a PM, o dono das armas não estava no momento da apreensão.





No total, foram apreendidas pela equipe militar sete armas de fogo e 36 munições, além de dois infratores presos.

