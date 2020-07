Mulher passa mal durante incêndio em botijão de gás em Uberaba

Fogo atingiu botijão de gás e mangueira, espalhando fumaça tóxica pela casa (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Uma moradora de uma casa na Vila Maria Helena, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após um incêndio na residência na manhã desta quinta-feira.













Os militares conseguiram apagar o fogo, mas havia muita fumaça toxica espalhada pela residência. A moradora precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito com dificuldades para respirar.





Os militares retiraram os materiais atingidos pelo fogo e ventilaram a residência. Não foram detectados danos estruturais.





O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de incêndio, se não for possível apagar as chamas com um extintor, as pessoas devem deixar o imóvel e fechar as portas para reduzir o oxigênio no ambiente, diminuindo as chamas e reduzindo a propagação até a chegada do socorro.