'Não é bom o prefeito só mandar fechar e não fazer nada', diz Zema

Zema diz desde início da pandemia que responsabilidade sobre abertura ou fechamento de cidades mineiras é de responsabilidades dos prefeitos (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press) Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou o recuo de algumas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte na retomada das atividades comerciais em meio à pandemia. Segundo o chefe do Executivo mineiro, a paralisação deve acontecer simultaneamente a um aprimoramento do sistema de saúde. O governador de(Novo), comentou o recuo de algumas cidades dana retomada das atividades comerciais em meio à pandemia. Segundo o chefe do Executivo mineiro, a paralisação deve acontecer simultaneamente a um aprimoramento do sistema de saúde.









Entre as cidades que recuaram na retomada do comércio estão BH, Betim, Contagem e Ribeirão das Neves. A capital mineira, inclusive, começou a operar sob o novo decreto de funcionamento do serviço considerado essencial nessa segunda-feira. Desde 25 de maio, o município estava flexibilizando as atividades, depois de três meses com o comércio praticamente fechado.





Diante dessa estratégia de modernizar os aparatos da saúde durante o fechamento, Zema naturalizou o recuo. ‘Esse movimento de ir e voltar tem acontecido. Ficou conhecido mundialmente do prefeito lá de Milão, que chegou a liberar as atividade e depois teve de fazer um lockdown completo. Estamos lidando com algo que não é muito previsível. Esse movimento deveria ser encarado, de certa maneira, como algo natural. Pequenas cidades, vimos na Alemanha, onde um frigorífico infectou milhares de pessoas, aquela região passou por um lockdown devido a um acidente. Esse tipo de fato vai continuar ocorrendo”, afirmou.