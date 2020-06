Homem morre durante troca de tiros com a PM em operação contra o tráfico em Esmeraldas

Homem foi encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, mas o atendimento médico não impediu o óbito (foto: Reprodução/Google Street View) Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira contra o tráfico de drogas em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou na morte de um suspeito de tráfico de drogas. A corporação diz que o homem, de 21 anos, apontou a arma, disparou, e que a ação dos militares foi em legítima defesa. Uma operação da) na madrugada desta terça-feira contra o tráfico de drogas em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou nade. A corporação diz que o homem, de 21 anos, apontou a arma, disparou, e que a ação dos militares foi em legítima defesa.









Em duas equipes, a PM fez um cerco na Rua Curumins e conseguiu sintonizar a frequência do rádio usado pelo suspeito. Ele disse que estaria “normal, no barraco” e que tinha armas e drogas com ele. Com isso, os policiais se mobilizaram para invadir.





Os PMs invadiram e deram comando de rendição ao suspeito, que estava sozinho na casa. Segundo a corporação, o homem empunhou a arma e chegou a atirar contra os militares, que revidaram. Um dos disparos dos policiais foi certeiro.





O homem baleado foi encaminhado para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, mas morreu durante esta madrugada. Na residência onde ele estava, além da arma, a PM encontrou 11 munições calibre .38, 27 pinos de cocaína, buchas de maconha, 39 pedras de crack, um pé de maconha e um carregador. A corregedoria da PM vai apurar o caso.