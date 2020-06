Quarentena por região: veja como está a situação de Minas

Isolamento social é apontado como principal remédio contra a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

De cada 10 cidadãos mineiros, em média quatro estão respeitando o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar do índice abaixo dos 50%, defendido pelos especialistas como o ideal, a média mineira está além da nacional: 40,6% contra 38,7%. Os dados, consolidados por macrorregião administrativa, estão disponíveis no Painel Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme os números da SES, cinco macrorregiões estão acima dos 40% de isolamento atualmente: Leste do Sul (42,6%), Sudeste (41,8), Centro-Sul (41%), Vale do Aço (40,5%) e Leste (40,1%).

Como o estado é dividido em 14 regiões, nove estão abaixo da marca dos 40%. O índice mais baixo é registrado no Nordeste mineiro: 37,2%.

Capital e Grande BH

Na Região Central, onde está localizada a Grande BH, o isolamento médio é de 38,4%. A plataforma também traz os dados somente da capital mineira: 40,2%, a maior taxa da Região Metropolitana de BH e a única além da marca dos 40%.

O indicador está bem diferente do apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte na sexta-feira (26), quando o Executivo municipal fechou novamente a cidade. Na ocasião, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, citou a marca de 47% dos belo-horizontinos em quarentena.

Porém, Jackson ressaltou que o parâmetro chegou a somar 56% durante a pandemia: o isolamento social caiu em BH com as recentes flexibilizações do comércio, agora revogadas.

Ainda na Região Centro, o menor índice de isolamento é de Paraopeba: 32,6%. Porém, é preciso ressaltar que o município não faz parte da Grande BH.

Considerando apenas as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a menor taxa de pessoas em quarentena é computada em Taquaraçu de Minas: 35,4%. O município foi o último da RMBH a registrar caso da COVID-19.

A pior cidade em termos de isolamento social no estado é Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha: 30,2%.