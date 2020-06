Coqueiral confirma caso de coronavírus em bebê de quatro meses

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Umcom apenasde idade foi infectado pelo novo coronavírus em, no Sul de Minas. A informação foi confirmada pela prefeitura ainda no último fim de semana.De acordo com a administração municipal, a criança recebeu visita de um familiar que tpara a doença."O bebê passa bem, está sendo monitorado pelo serviço de Saúde Municipal da Atenção Primária e também pela pediatria Municipal", informou a prefeitura. Os sintomas sãoe a criança está em casa.De acordo com boletim divulgado no domingo (28/06), a cidade possui três casos confirmados. Nenhum caso é grave e está. Mas, quatro pessoas com síndrome gripal está em isolamento domiciliar.