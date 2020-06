Disputa entre gangues no Morro das Pedras tem troca de tiros

A disputa ocorreu no final da noite de sábado, durante a realização da Operação Exodus, da PM, que tem dado especial atenção ao Morro das Pedras.



Até o momento, de acordo com a corporação, foram 158 dias sem mortes, um trabalho em parceria com a comunidade local.



E foi durante a operação que os policiais foram alertados por barulhos de tiros. A área foi cercada, com reforço policial. Na investida militar, houve a prisão de um homem procurado por tráfico e porte ilegal de armas, identificado como Madson.





O outro preso foi identificado pelo nome de Jefferson, que também tem passagens na polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo ainda suspeito de um homicídio. Os dois são integrantes da gangue Cascalho.