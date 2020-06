Viadutos da Linha Verde de BH ganham reforço nos pilares e estruturas

(foto: CMBH/Divulgação )

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nessa quinta-feira (25), que irá investir cerca de R$ 7,04 milhões nade, viadutos, passarelas, túneis, trincheiras e outras estruturas da construção civil de diversos pontos da capital.No momento, já estão sendo realizadas manutenções emna Linha Verde/MG10, próximos ao Hospital Risoleta Neves, além de serviços de proteção no encabeçamento da ponte que fica na Estrada do Sanatório e no viaduto que atravessa a Avenida Carlos Luz.