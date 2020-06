Ladrão que já foi preso 10 vezes é detido mais uma vez

Exatamente 20 dias depois de deixar a prisão por roubo no Presídio de Matozinhos, um homem de 40 anos está de volta à cadeia, desta vez, numa cela da Delegacia de Vespasiano, e pelo mesmo crime. Ele roubou uma loja na Avenida Senhor do Bonfim, 328, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia.

O crime ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (25). O homem invadiu o estabelecimento e, de forma violenta, rendeu a proprietária, uma senhora de pouco mais de 50 anos, e duas funcionárias. Ameaçando-as com uma arma, ele amarrou as três e as levou para os fundos da loja.

Em seguida, pegou roupas e outros equipamentos e fugiu. As mulheres, depois de algum tempo, conseguiram se soltar e solicitaram ajuda da Polícia Militar, passando a descrição do criminoso.

Os policiais iniciaram uma busca pelas ruas do Bairro São Benedito, mas acabaram encontrando o criminoso nas imediações de Vespasiano.

O mais surpreendente, segundo o cabo Peterson, que comandou as operações de busca, foi a petulância do criminoso, que contou aos militares que as mulheres são suas vítimas preferidas, por serem “presas fáceis”, como ele disse.

O ladrão foi encaminhado para a Delegacia de Vespasiano, onde foi autuado em flagrante e aguardará, numa cela local, pelo julgamento. Segundo o cabo Peterson, o criminoso já foi preso, pelo mesmo crime, mais de 10 vezes.