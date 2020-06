Mineiro que vive no Canadá lança ska infantil na quarentena

(foto: Marcela Boechat/ Divulgação )

O músico, nascido em Belo Horizonte, é mais um mineiro que constrói carreira sólida fora do país. No Canadá,onde mora, o artista lança hoje, por exemplo, um: “Floss Dance”. O vídeo, que pede às crianças que ensinem os adultos como usar o fio dental, está disponível em www.youtube.com/thiago1289

O vídeo foi todo gravado em uma, onde ele trabalha com música e com crianças. E é também resultado de uma campanha realizada por Zeca nas redes sociais convidando as pessoas a produzirem e mandarem vídeos dançando de casa.Apesar de ter sido produzido no Canadá, a direção e edição foram feitas em Belo Horioram pelo videógrafo Ricardo Maia. “O vídeo é uma compilação de pessoas de diversas partes do mundo, que compraram a ideia e, em quarentena, colaboraram com as mais diversas versões caseiras da divertida dancinha viral”, diz Zeca.Ele conta quenasceu depois de um almoço e num calor de quase. “Eu tentava engajar um grupo de crianças. Pintou essa canção, e fui convidando-as a se levantar e dançar. As crianças atenderam de imediato. Virou uma farra. Funcionou e tem funcionado. O pessoal de todas as idades acaba tentando dançar. E é divertido mesmo.”Zeca, que esta radicado em Toronto desde 2015, já passou por várias bandas e se apresentou em carreira solo em diversos estados do Brasil. Algumas dessas bandas são Porta Pantográfica, Paquiderme Escarlate e Trio da Montanha.Ele participou também de festivais e se apresentou em casas de shows no Canadá, Inglaterra e México, tendo sido considerado destaque nos festivais de Dundas West Fest e Montreal Forró Festival.



Competição na TV

Ele participou também de festivais e se apresentou em casas de shows no Canadá, Inglaterra e México, tendo sido considerado destaque nos festivais de Dundas West Fest e Montreal Forró Festival.Seu primeiro trabalho solo foi o álbum “Zeca Polina” (2015), que mostra influências de baião, música caipira, rock, blues e psicodelia. Ele é um dos representantes brasileiros em uma competição entre compositores para a TV Canadense, o Beat Series, que pode ser acompanhadapelo endereço Instagram @thebeatseries . Lá, é possível votar em apoio aos músicos que se apresentam.No Floss Dance, além de Zeca (guitarras, vocais e baixo), participaram também das gravações, de suas casas, Fraser McEvoy (bateria e escaleta), Patric McGroarty (trompete), Pedro Campolina (triângulo, zabumba e ganzá), Shaylynn Anderson (saxofones) e Tom Richard (trombone). Os arranjos de sopros foram escritos por Shaylynn e a arte da capa é de Martina DiStefano.