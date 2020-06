Tapumes de obra na Praça da Matriz de Montes Claros ganham pinturas e poemas

Artistas pintam painel em tapume na Praça da Matriz, em Montes Claros (foto: Prefeitura de Montes Claros/divulgação)

Características originais preservadas

A Prefeitura de, no Norte de Minas, fechou a, cartão-postal da cidade, para umacompleta. A obra será aliada à arte. Foi elaborado o projeto “Matriz das Invenções”, que tem como objetivo embelezar os tapumes ao redor da praça com desenhos artísticos e poemas.A iniciativa conta com a participação de 50 artistas da cidade, que vão pintar painéis e elaborar poemas em 256 tapumes ao redor da praça.“A proposta é aproveitar e divulgar o talento dos artistas no momento em que muitos deles estão parados por causa da pandemia da”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente de Montes Claros, Paulo Ribeiro.Segundo ele, cada participante do projeto deverá receber uma “colaboração simbólica” no valor de R$ 200,00. A pintura dos tapumes começou nessa segunda-feira (22), após o fechamento da praça, situada noda cidade.De acordo com o secretário municipal, a reforma está estimada em R$ 700 mil, recursos estaduais liberados por meio de emenda do deputado estadual Carlos Pimenta (PDT).A previsão é de que as obras estejam concluídas em quatro meses. Durante esse período, o espaço permanecerá fechado com os tapumes com os painéis de pintura e poemas.A ação conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e com a organização do, realizado anualmente na cidade, sob a coordenação do poeta Aroldo Pereira.Depois de concluída a restauração na praça, informa Paulo Ribeiro, os painéis nos tapumes - no tamanho de 2,20 metros x 1 metro cada - serão transferidos para outros espaços públicos do município.O secretário de Meio Ambiente lembra que a Praça da Matriz é o lugar onde começou a ser formado o primeiro núcleo de Montes Claros no século XIX. “A praça é tombada pelo patrimônio histórico. Por isso, nada será substituído. Não será uma reforma, mas uma restauração, preservando as características originais da praça”, assegura.

Ele disse que a prefeitura vai realizar o plantio de rosas ao redor de todos os canteiros da Praça da Matriz, “para que ela volte a ser como era antigamente”.



Paulo Ribeiro informou ainda que será instalado um sistema automático de irrigação, com tubulação subterrânea. Para isso, está prevista a perfuração de um poço tubular no local.