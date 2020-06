(foto: Site PBH/Reprodução) cancelamento do Auto de Infração de Trânsito (AIT). O objetivo é suprir a suspensão temporária dos atendimentos presenciais no BH Resolve e na BHTrans – como forma de controle do contágio e enfrentamento da pandemia da COVID-19. Mais um serviço para motoristas da capital pode ser feito pela internet. A Defesa da Autuação de Trânsito já está disponibilizada on-line pela Prefeitura de Belo Horizonte. Com o serviço, o motorista da capital pode apresentar um requerimento solicitando odo Auto de Infração de Trânsito (AIT). O objetivo é suprir a suspensão temporária dos atendimentos presenciais no BH Resolve e na BHTrans – como forma de controle do contágio e enfrentamento da pandemia da





Para ter acesso ao serviço, o condutor deve acessar o Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte e fazer sua solicitação, anexando todos os documentos solicitados.





As solicitações também podem ser feitas por correspondência. O pedido e os documentos devem ser enviados para a Caixa Postal 1.841 – CEP 30.331-970, Belo Horizonte/MG.





Passo a passo no portal

Acesse este link , role a página até "Temas mais acessados", depois clique em "Transporte e Trânsito" e "Interposição de Defesa da Autuação de Trânsito". Em seguida, é só clicar em "Solicitar". A página apresenta todas as informações e um formulário a ser preenchido e enviado.





Depois do registro e envio, o cidadão pode acompanhar o serviço. Para isso, são necessários o número da solicitação de serviço/processo ou CPF/CNPJ do interessado, além do e-mail registrado no momento da solicitação.