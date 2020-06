Ministro visita Norte de Minas e anuncia recursos para retomada do Projeto Jequitaí

O Governo Federal vai retomar as obras deda Barragem do Rio Jequitaí, megaprojeto localizada no município homônimo, no Norte de Minas, que prevê ade 35 mil hectares e a geração de cerca de 35 mildiretos e outros 70 mil postos de trabalho indiretos.Conforme Marinho, serão aplicados R$ 57,8 milhões na retomada das obras do Projeto Jequitaí. A maior parte dosfoi alocada, no Orçamento da União de 2020.A implantação do Projeto Jequitaí éhá quase 50 anos e a previsão é que venha beneficiar cerca de 350 mil pessoas no Norte do estado. A barragem vai controlar as cheias e regularizar as vazões do rio Jequitaí, afluente do Rio São Francisco.O ministro destacou que o projeto também vai contribuir com o processo dedo Velho Chico. Segundo ele, quando estiver totalmente concluída, avai liberar para o São Francisco uma vazão de 35 metros cúbicos por segundo (podendo chegar a 36 m3 por segundo), muito maior do quede água do São Francisco destinada ao abastecimento de populações do Nordeste, no projeto de transposição da bacia, da ordem de 20 metros cúbicos por segundo.Durante a visita a Montes Claros, Marinho defendeu a necessidade dadas obras de revitalização do São Francisco. Ele lembrou que ao longo de décadas, o rio 'foi extremamente atacado' por ações antrópicas, como o desmatamento das margens, derrubada de matas ciliares e assoreamento.