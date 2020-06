Foto em rede social leva a polícia a prender um fugitivo de Ipaba

Réplica de arma foi apreendida com o foragido (foto: Polícia Militar/Divulgação)



Apreensão de drogas

Na cidade de, na Zona da Mata mineira, a Polícia Militar acabou conseguindo capturar um homem, de 30 anos, que eraa partir de uma foto postada em rede social.No final de semana, chamou a atenção dos policiais da cidade a fotografia de um homem segurando uma. E eles passaram a investigar a procedência da postagem.Conseguiram descobrir que vinha do celular de um morador do Bairro Santa Cecília. Ao chegarem ao local, confirmaram ser o suspeito e lhe deram voz de prisão.Nas buscas realizadas na casa, os oficiais se surpreenderam ao encontrar duas réplicas de armas de fogo, de uma pistola e uma espingarda automática, ambas de plástico, mas muito semelhantes às reais.Ao consultarem a Central dede Espera Feliz, os policiais descobriram que o homem era foragido da Penitenciária de Ipaba, no Vale do Rio Doce, de onde tinha escapado.Uma operação da Polícia Militar na cidade de, a 90km de Belo Horizonte, resultou na apreensão de 1.560 pinos de cocaína e na prisão de um traficante, de 32 anos, e um menor, que tinham em seu poder um revólver calibre 38.Já há algum tempo a polícia vigiava a movimentação no Bairro Esperança, pois havia a suspeita de que o tráfico de drogas havia instalado uma base de distribuição no local.A partir disso, foi montada uma operação, que contou com a participação de policiais de. De posse de um mandado de busca e apreensão, flagraram a droga na casa do menor.Além da cocaína, foram encontradas porções de maconha, uma pedra de crack, uma balança de precisão, dinheiro (R$ 4.501,80), dois computadores e oito aparelhos celulares.