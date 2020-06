Semana será de tempo seco e sensação de frio ao amanhecer em BH

Sensação de frio será maior ao amanhecer (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) secos e frios em todo o estado. Para esta segunda (22), a previsão é de máxima de 27°C e mínima de 13°C em BH, com possibilidade de umidade do ar abaixo da casa dos 30%. inverno chegou com tudo no final de semana e, como já é de praxe, promete diasem todo o estado. Para esta segunda (22), a previsão é de máxima de 27°C e mínima de 13°C em BH, com possibilidade de umidade do ar abaixo da casa dos 30%.





A atuação de uma massa de ar continental seca mantém a umidade do ar baixa na maior parte de Minas, proporcionando também névoa seca. As exceções são as regiões da faixa Leste do estado - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri -, que terão dias mais úmidos, por causa uma alta nebulosidade causada por ventos oceânicos.







Baixa umidade

A chegada do tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.





Outra orientação importante é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco, quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.

O céu ficará dea parcialmentecom névoa seca ao longo desta segunda na capital e na maior parte de estado. A previsão é de sensação de frio ao amanhecer, já que a atuação da massa de ar seco favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia.