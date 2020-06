Igrejas reabrem e fiéis têm primeiro domingo de missa presencial após três meses

Padre Joel Maria dos Santos, da Paróquia Santíssima Trindade, diz que é hora de acolher os fiéis com segurança (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Fiéis que se arriscam pela fé. Será uma sábia decisão? Hoje, as igrejas católicas voltaram a ter missas presenciais com o consentimento da Arquidiocese de Belo Horizonte.



No momento em que a propagação da COVID-19 dispara no estado, em que Minas Gerais e BH vivem a aproximação do pico mais assustador com o aumento do número de pessoas infectadas, com as próprias autoridades mostrando preocupação, falando de lockdown e freando o relaxamento de abertura de mais setores da economia, hoje foi o primeiro domingo com celebrações nos templos desde o início da quarentena por causa do novo coronavírus, em março.



Na Paróquia Santíssima Trindade, no Bairro Gutierrez, Região Oeste, sob o comando dos párocos solidários Joel Maria dos Santos e José Conceição Ramos, todas as medidas de segurança foram cumpridas para a única missa do dia, às 10h. "Com as orientações da Arquidiocese, procedendo e adequando o espaço para contemplar todas as exigências, faremos uma reabertura gradual medindo a demanda dos fiéis", destaca o padre Joel.

Padre Joel destaca que a reabertura terá um acompanhamento e avaliação dentro do retorno da comunidade: "Não se trata de abrir, mas de um novo sentido de vida, de paradigma e de responsabilidade para fazer a abertura".

O pároco reconhece que o momento é desafiador: "É simples abrir, mas é muito desafiador a mudança de lógica e sentido. Em razão da missão da igreja e de cada um de nós, é preciso consciência diante da responsabilidade e da segurança sobre a vida das pessoas".

Padre Joel enfatiza que o poder público municipal nunca impediu a realização de missas. Mas, por prudência, a Arquidiocese de Belo Horizonte decidiu suspender as celebrações, que foram para as plataformas digitais. "Estamos em permanente diálogo com os órgãos sanitários e os poderes do município e do estado, governamental, para que todo o processo de reabertura siga todos os critérios. Somentes as paróquias que tiveram como cumprir todas as orientação vão voltar a celebrar".

Raul do Vale Frias Filho, de 72 anos, frequenta a igreja desde 1972 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Presss)

CARTILHA





Na quinta-feira, dia 18, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo divulgou o documento "Evangelização missionária: um novo tempo", com as medidas protetivas para a reabertura das igrejas na capital.

É uma cartilha com a orientação do passo a passo que todos devem seguir. Há um protocolo rígido, que contou com uma assessoria técnica multidisciplinar. Entre as regras, uso de máscara, oferta de álcool gel, distanciamento de dois metros entre os fiéis, janelas e portas abertas para circulação do ar, ar condicionado não pode ser ligado, entre outras medidas.

Na Paróquia Santíssima Trindade, todas as medidas foram adotadas, como número máximo de 42 fiéis (comparecerem 34), que marcaram a presença antecipadamente na secretária da igreja, lugares marcados, distanciamento de dois mentros entre cada pessoa, medição de temperatura, tapete sanitizante, disponibilidade de álcool gel, uso de máscara obrigatório, a comunhão foi levada até os fiéis nos bancos para evitar circulação, enfim, com todas a medidas bem sinalizadas em cartazes afixados para a comunidade que frequenta a igreja.



A cartilha está disponível para quem quiser consultar e com voluntários dando todas as informações necessários para a segurança de todos.

Raul do Vale Frias Filho, de 72 anos, frequenta a Santíssima Trindade desde 1972 e neste domingo estava muito feliz com o reencontro na casa do Senhor: "A fé só está completa aqui, dentro da igreja. Longe é um sofrimento".