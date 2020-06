Via 040 conclui estabilização de encosta no Anel Rodoviário

Encosta na Vila Novo Paraíso, Anel Rodoviário de Belo Horizonte. (foto: Foto: Acervo Via 040 / Divulgação)

A Via 040, empresa do grupo Invepar, informa que estão concluídas as obras de estabilização de uma encosta do km 539, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura da Vila Nova Paraíso (sentido Vitória). A encosta ficou severamente comprometida no início de 2020, devido às chuvas atípicas de que atingiram a região metropolitana de Belo Horizonte. Com o impacto, a segurança de pessoas e do tráfego no local ficou comprometida.









"Moramos aqui há mais de 20 anos e toda vez que chovia ficávamos com medo do barranco descer. Foi tudo certo, minha casa e a dos meus vizinhos agora está segura", relata Eva Pimenta, moradora da Vila Nova Paraíso.





As técnicas de engenharia utilizadas foram grampeamento de solo, concreto projetado, execução de cortina atirantada, novo muro de concreto, além da reconstrução completa do sistema de drenagem.





"Trata-se de uma obra complexa devido ao impacto social e por conta de onde ela está, trecho de alto tráfego. Conseguimos cumprir o cronograma, com total segurança para moradores e usuários do Anel Rodoviário. Mantivemos o diálogo estreito com os moradores para que tudo transcorresse de forma respeitosa", destaca Luciano Moreira, diretor-superintendente da Via 040.





Ao todo foram mobilizados mais de 30 trabalhadores e mais de 15 equipamentos de grande porte. O volume de concreto aplicado na estabilização, cerca de 124 m3, equivale a aproximadamente 20 caminhões tipo betoneira.





O tráfego no momento opera normalmente.