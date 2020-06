BH tem Festival gastronômico e cultural digital inédito no país

Prato do chef Flávio Trombino para o festival: "Frango jeca" (foto: Foto: Fartura / Divulgação)

O Projeto Fartura – Comidas do Brasil lança, nos dias 19, 20 e 21 de junho, a edição digital do festival “Fartura – Belo Horizonte”. A capital mineira, cidade criativa da gastronomia pela Unesco, foi escolhida para a estreia do novo formato, inédito no país. O festival conta com uma extensa programação que vai da gastronomia à cultura, contemplando também lives de economia criativa e agronegócios. Serão mais de 160 atrações adiantando a celebração dos 300 anos de Minas Gerais, em 48 horas de programação gratuita.









Trata-se de uma ação coletiva, que além dos patrocinadores, envolve o apoio institucional da Abrasel, CDL-BH, ABAV-MG, ACM – Minas, do Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte e Federações de Comércio por meio do Sesc e do Senac. E também solidária, pois para cada prato vendido, serão doados cobertores e refeições para os moradores de rua da cidade.





"É um movimento verdadeiro, pois vamos levar para a casa das pessoas, de forma online, as nossas essências: a gastronomia, que nos mantém vivo e a cultura, que é nossa história", completa Ferraz.