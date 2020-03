Cultura das sempre-vivas em Minas é reconhecida como patrimônio agrícola mundial

Personagens típicos da Serra do Espinhaço, os apanhadores integram o valioso patrimônio cultural que envolve o sistema agrícola (foto: Valda Nogueira/Imagens Humanas)



Um título internacional para a região do Alto Jequitinhonha – com a cor do cerrado, beleza das flores e força da cultura. Os municípios de Diamantina, Buenópolis e Presidente Kubitschek ganham reconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como integrantes do programa Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial (Sipam) – trata-se da primeira experiência com tal destaque no Brasil e quarta na América Latina. Nesse cenário, estão em destaque as famílias apanhadoras de sempre-vivas, personagens típicos da Serra do Espinhaço, cuja parte em Minas se tornou Reserva da Biosfera. A certificação está marcada para amanhã, às 11h, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília (DF).

De acordo com a FAO, o certificado visa reconhecer patrimônios agrícolas desenvolvidos por povos e comunidades tradicionais em diversas partes do mundo, totalizando hoje 58 títulos. Com o anúncio oficial de amanhã, o sistema de Minas se torna pioneiro no país e se junta ao seleto grupo na América Latina que inclui o corredor Cuzco-Puno, no Peru, o arquipélago de Chiloé, no Chile, e o sistema de Chinampa, no México. Para as comunidades, a valorização vem se somar a maior visibilidade para favorecer a economia, a turismo e a história.

“Acho que apanho flores desde que estava na barriga 'de' mãe. Mas, para valer, comecei na atividade lá pelos 8 anos”, conta, com o maior orgulho e bom humor da conquista, Maria de Fátima Alves, conhecida como Tatinha, de 40 anos, e moradora de Diamantina. Para ela, trata-se de um reconhecimento importante não só para o estado, como para todos os povos tradicionais do país. “Foi um longo processo, mas que dará força para quem luta e resiste”, ressaltou a integrante da Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas (Codecex) e a caminho da cerimônia de amanhã no Mapa para aplaudir o primeiro Patrimônio Agrícola Mundial brasileiro.

Além da importância econômica, “pois há extração de flores em 30 municípios mineiros”, observa Tatinha, a atividade ultrapassa os limites do uso na ornamentação. “Temos um conjunto complexo, no qual a 'panha' da flor é parte. Na região, se desenvolve a agricultura familiar, o manejo da cultura e outros fatores fundamentais para a soberania familiar (direito de a comunidade decidir seu sistema alimentar e produtivo, definir alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica)”.

Ela complementa:“Temos também as manifestações religiosas, as festas. Afinal, a 'panha' de flores começou há mais de um século nesta região e atualmente seis comunidade em três municípios se dedicam a ela, embora exista um universo de grande dessa flor”, diz Tatiana, que devido a compromissos assumidos na cidade, colhe sempre-vivas “apenas de vez em quando”. O processo da candidatura foi iniciado no segundo semestre de 2017 e, observa Tatinha, teve a participação fundamental, para “construção da documentação (plano de construção dinâmica)” da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG, vinculada ao governo estadual.





FLORES DO VALE No caso específico de Diamantina, há sabor de dose dupla, pois, em dezembro, o antigo Arraial do Tijuco completou 20 anos como Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em Minas, já entraram para a seleta Lista do Patrimônio Mundial o Centro Histórico de Ouro Preto (1980), pioneiro no país sob chancela da Unesco, o Santuário Basílica Bom Jesus de Matosinhos (1985), em Congonhas, ambos na Região Central, e o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte (2016).

O prefeito de Diamantina, Juscelino Roque, acredita que, a partir do certificado, ocorra maior “valorização da arte e da vida de um povo humilde e cheio de tradições”. O prefeito de Buenópolis, Célio Santana, também irá a Brasília, na companhia da secretária municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Meio Ambiente, Ana Luíza Pereira Arcanjo. Para a secretária, a certificação poderá ajudar a regularizar a atividade de muitos apanhadores, que, nesse município, fazem a extração no período de abril a julho, montando os “ranchos” em áreas particulares dentro do Parque Nacional das Sempre-Vivas. “Os apanhadores vivem de um recurso da natureza, no cerrado, que valoriza a cultura local”, explica Ana Luíza.

Também seguindo para Brasília, o prefeito de Presidente Kubitschek, Lauro de Oliveira, põe fé na valorização do turismo, pois a certificação representa um cartão de visitas e abre portas para as belezas naturais da região. “É um título internacional. Em nosso município, as famílias apanhadoras vivem num quilombo de raiz, muito antigo, daí a importância desse reconhecimento para a comunidade”, disse o chefe do Executivo.





DESTAQUE GLOBAL De acordo com a FAO, os sistemas de patrimônio agrícola globalmente importantes (em inglês, Globally Important Agricultural Heritage Systems – Giahs) são “paisagens impressionantes de beleza estética que combinam biodiversidade agrícola, ecossistemas resilientes e um valioso patrimônio cultural”. Situados em locais específicos ao redor do mundo, ele fornecem de maneira sustentável vários bens e serviços, segurança de alimentos e meios de subsistência para milhões de pequenos agricultores.

Dizem os especialistas da FAO: “Infelizmente, esses sistemas agrícolas estão ameaçados por muitos fatores, incluindo mudanças climáticas e aumento da competição por recursos naturais. Também lidam com a migração, resultando no abandono das práticas agrícolas tradicionais e na perda de espécies e raças endêmicas. Esses sistemas agrícolas ancestrais constituem a base para inovações e tecnologias agrícolas contemporâneas e futuras, e sua diversidade cultural, ecológica e agrícola ainda é evidente em muitas partes do mundo, sendo mantida como sistema único de agricultura”.

Os Giahs localizados na China, Filipinas, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Irã e República da Coreia também são Patrimônio Mundial reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Desde a criação em 2002, o programa construiu “uma forte base local e reputação internacional nos campos do patrimônio agrícola e do desenvolvimento agrícola”.





» Os apanhadores de sempre-vivas, como se autodenominam, têm identidade cultural de pertencimento a um amplo território e à prática sociocultural desenvolvida em meio a áreas de campos rupestres (campos de altitude) do cerrado







» Enquanto os consumidores denominam todas (as flores) como sempre-vivas, termo popularizado no comércio regional e nacional, no mercado internacional de artigos ornamentais, o termo flores secas é mais comum. Trata-se de um produto em grande medida exportado para Estados Unidos, Europa e Ásia.