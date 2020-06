Acidente deixa pessoa morta no Sul de Minas

Volkswagen Saveiro branca ficou destruída após acidente. Motorista morreu (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Três carros se envolveram em um acidente nesta quinta-feira (18). no município de Santa Rita do Sapucaí, Região Sul de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na altura do Km 121 da BR-459.

Segundo a corporação, a pessoa que dirigia uma Volkswagen Saveiroainda no local. Outra que conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 estava gravemente ferida e era atendida pelo Samu quando os militares chegaram.

Sete bombeiros se encaminharam ao local. Eles precisaram acionar um helicóptero da corporação para resgatar o motorista da caminhonete. A aeronave o levou até Pouso Alegre, na mesma região do estado.

Lá, uma viatura dos bombeiros conduziu a vítima até o pronto-socorro.

As outras pessoas que se envolveram no acidente estavam em um Hyundai HB20. Elas recusaram atendimento médico.

A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local para iniciar a investigação do acidente. O corpo da pessoa que morreu foi removido para o Instituto Médico-Legal.