Polícia Militar apreende 60kg de maconha e 114 pinos de cocaína em BH

Cão farejador Aquiles ajudou a estourar ponto de venda de drogas em Manhuaçu (foto: PM/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, 60 quilos de maconha e 114 pinos de cocaína em duas operações, que resultaram também na prisão de dois traficantes.

A maior apreensão do dia aconteceu no Bairro do Horto. Ao averiguar denúncia de que uma grande entrega de drogas ocorrera na parte da manhã. Sete policiais foram deslocados para o local e flagraram um homem com 57 barras de maconha, que corresponderam a 60 quilos.



Com o traficante foram aprendidos ainda dois revólveres, um calibre 32 e outro 38; munições, um celular e um carro, que os policiais militares suspeitam que seja produto de furto. A operação foi comandada pelo tenente Rocha Filho.





A apreensão dos 114 pinos de cocaína ocorreu no Bairro Cabana do Pai Tomás. O material estava na mochila de um homem que foi abordado pelos policiais comandados pelo tenente Bohrer, que faziam ronda no bairro.



Ao avistar os militares, o homem se mostrou nervoso e começou a caminhar depressa, o que despertou a atenção. Além da droga foram apreendidos R$ 561 provenientes da venda de drogas.





Aquiles, o cão farejador

Graças à atuação de um cão farejador, chamado Aquiles pelos policiais militares, um ponto de venda de drogas foi estourado na madrugada dessa quarta-feira em Manhuaçu.



Os traficantes escondiam a droga num matagal na escadaria José Leandro da Silva. No total foram apreendidos 27 tabletes de maconha, descobertos pelo animal.

A maior apreensão de drogas no interior aconteceu em Matozinhos. Durante a investigação de um homicídio, 11 policiais, comandados pelo tenente Vitor, receberam informações de que havia um comércio de drogas no Bairro Bom Jesus, num ponto conhecido como a “Boca do Geandro”.



No local, foram flagrados dois homens que levavam 228 pedras de crack e R$ 1.636,15 em dinheiro. Os traficantes foram encaminhados para a delegacia da cidade.