Bombeiros atendem batida entre carro e carreta na BR-381; veículos pegaram fogo

Acidente ocorreu próximo ao km 501 (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Ume umabateram e pegaram fogo na tarde desta quinta-feira, na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há suspeita que duas pessoas ficaram presas nas ferragens de um dos veículos. A perícia da Polícia Civil foi chamada.De acordo com o, o acidente ocorreu próximo ao km 501, no Bairro Citrolândia, na pista sentido São Paulo.Cinco viaturas se deslocaram para a ocorrência. Mas, de acordo com a corporação, o trânsito na rodovia era complicado e precisou da colaboração da Polícia Militar (PM) parapara a chegada das viaturas.Logo, o incêndio nos veículos foi controlado.Mas, por volta das 16h, os bombeiros informaram que o veículo de passeio ficou debaixo do caminhão e queidentificar oA dinâmica do acidente não foi esclarecida.De acordo com a Polícia Rodoviaria Federal (PRF), por volta das 16h, foi liberada uma faixa na pista sentido BH. A pista sentido São Paulo permanece totalmente interditada.