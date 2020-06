Incêndio em fábrica de calçados em Nova Serrana mobiliza bombeiros

(foto: Reprodução)

Um incêndio em uma fábrica de calçados em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, mobiliza o Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta terça-feira. De acordo com as primeiras informações, cinco pessoas ficaram feridas e uma entrou em óbito.









Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O único óbito teria sido provocado pelos gases provenientes da fumaça.





“O incêndio está sendo estabilizado e a ocorrência está caminhando para o seu final”, afirmou Major Joselito, Subcomandante do 10º Batalhão de Divinópolis.