Após quarta gelada, final da semana também deverá ser de frio em BH

Máxima em BH para esta quinta é de 24°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)









seca ganhou força sobre o Sudeste do Brasil, favorecendo a sensação de frio principalmente na parte da noite. A tendência para a próxima semana, já de inverno, é de massas de ar frio Segundo os metereologistas, uma massa de arganhou força sobre o Sudeste do Brasil, favorecendo a sensação deprincipalmente na parte da noite. A tendência para a próxima semana, já de, é de massas de ar frio ainda mais intensas





O tempo nessa quinta será estável em BH, com céu parcialmente nublado durante todo o dia - a mesma situação prevista para o Sul/Sudoeste e o Campo das Vertentes. Céu nublado com nevoeiro ao amanhecer na Zona da Mata e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

só começa mesmo no(20), mas já começou a mostrar a que veio. Nessa quarta-feira (17), BH registrou a temperaturamaisde todo o outono,, e a tendência é que os termômetros sigam láno final da semana. Para esta quinta (18), a previsão para a capital é de máxima dee mínima de