Prefeitura de Pedro Leopoldo anuncia novo fechamento do comércio não essencial

Isolamento intermitente de junho será entre os dias 22 e 28 (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS) prefeitura de Pedro Leopoldo, município da Grande BH, anunciou, nesta quarta-feira (17), que o comércio não essencial da cidade voltará a ser fechado para “avaliação de isolamento intermitente”, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo o informativo divulgado pelo município, o modelo de controle da disseminação da doença foi adotado desde maio, quando foi determinado que durante três semanas algumas atividades fosse retomadas, mas que, na quarta semana, ficariam suspensas. , município da Grande BH, anunciou, nesta quarta-feira (17), que ovoltará a ser fechado para “”, em decorrência da(Sars-Cov-2). Segundo o informativo divulgado pelo município, o modelo de controle da disseminação da doença foi adotado desde maio, quando foi determinado que durante três semanas algumas atividades fosse retomadas, mas que, na quarta semana, ficariam suspensas.









Bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar por meio de entrega em domicílio ou retirada no local.





Em regime de urgência, funcionarão clínicas médicas e odontológicas. As agências bancárias e correios só irão funcionar de acordo com as orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do governo federal, respectivamente.





Número de casos

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde, Pedro Leopoldo tem 546 casos notificados, sendo 185 descartados e 325 suspeitos. O município tem 36 casos confirmados de COVID-19 e nenhum óbito.





De acordo com o secretário de Saúde da cidade, Fabrício Simões, a avaliação do modelo de controle do comércio é positiva, uma vez que, considerando a taxa de incidência da doença em Minas Gerais, o município estaria com aproximadamente 70 casos no dia 16 de junho. Nessa data, no entanto, foram contabilizados apenas 36 casos positivos, quase 50% abaixo da projeção estadual.





“Considerando que não existe vacina ou medicamento para impedir a contaminação pelo coronavírus, todas as estratégias realizadas são válidas para controlar a velocidade de transmissão. Nesse sentido, podemos afirmar que Pedro Leopoldo tem conseguido manter números abaixo da média estadual, o que reforça que a estratégia de intermitência tem obtido bom resultado”, avaliou.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa