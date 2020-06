Hospital Risoleta Neves tem 100% dos leitos de CTI para COVID-19 ocupados

Hoje os 11 leitos que recebem os pacientes com a doença estão 100% ocupados (foto: Sarah Dutra/UFMG)







Os leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) destinados a pacientes com a COVID-19 no Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, atingiram a capacidade máxima.









Segundo a nota divulgada pelo hospital nesta terça-feira, hoje os 11 leitos que recebem os pacientes com a doença estão 100% ocupados. O aumento da demanda ocorreu nos últimos dias. “Ressaltamos que esse número pode mudar a qualquer momento com a alta de usuário para enfermaria Covid-19 ou transferência para outros hospitais de referência”, diz o texto. A assessoria de imprensa informou que existem ainda outros 24 leitos de enfermaria para pacientes da COVID-19, mas ainda há vagas. A instituição montou um Comitê Interno de Enfrentamento à COVID-19.





“Nossa preocupação é conciliar a assistência aos pacientes com suspeita/confirmação de COVID sem deixar de atender às outras demandas – por sermos um hospital geral, com Pronto Socorro e Maternidade abertos 24 horas/dia. Diante de um agravamento da situação, estudamos junto aos gestores de saúde do município a viabilidade de abertura de mais leitos no próprio Risoleta”, finaliza a nota.





Leitos em Belo Horizonte





A Secretaria Municipal de Saúde da capital vem divulgando a taxa de ocupação dos leitos na cidade. O último boletim, divulgado no domingo, dia 14, mostra que 82% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para COVID-19 estavam ocupados. Veja o balaço na íntegra:









Leitos de UTI

Leitos de UTI total: 966

Taxa de ocupação UTI total: 80%

Leitos de UTI COVID: 246

Taxa de ocupação UTI COVID: 82%

Leitos de UTI não COVID: 720

Taxa de ocupação leitos UTI não COVID: 80%

Leitos de Enfermaria

Leitos de enfermaria total: 4.407

Taxa de ocupação enfermaria total: 70%

Leitos de enfermaria COVID: 688

Taxa de ocupação enfermaria COVID: 63%

Leitos de enfermaria não COVID: 3.719