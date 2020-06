Mudança climática; BH tem previsão de chuvisco nesta terça e frio para os próximos dias

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (16), mas se engana quem olha para o céu da capital e vê no tempo encoberto um prenúncio de pancadas de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aumento da nebulosidade causado pela circulação de ventos marítimos pode ocasionar, no máximo, chuviscos isolados. O dia amanheceuem Belo Horizonte nesta terça-feira (16), mas se engana quem olha para o céu da capital e vê no tempoum prenúncio de pancadas de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aumento da nebulosidade causado pela circulação de ventos marítimos pode ocasionar, no máximo,





17:54 - 15/06/2020 Deslizamento de talude interrompe trecho na BR-381, em Jaguaraçu frio, mas estável. O predomínio de nuvens no decorrer do dia favorece as condições para chuvisco fraco a qualquer momento em BH e na Região metropolitana, mas apenas nesta terça-feira. Nos próximos dias, o tempo deve ficar, mas





ventos marítimos deixaram o céu nublado e durante a noite e a madrugada foram registrados chuviscos isolados em algumas regiões da capital e da Grande BH. Na Região da Pampulha, onde a chuva foi mais forte, foram registrados 4mm. Nessa segunda-feira a mudança climática pegou muitos de surpresa. A previsão era de frio e tempo estável em boa parte do estado, inclusive em Belo Horizonte , mas osdeixaram o céu nublado e durante a noite e a madrugada foram registrados chuviscos isolados em algumas regiões da capital e da Grande BH. Na Região da Pampulha, onde a chuva foi mais forte, foram registrados 4mm.





A massa de ar frio que vem atuando sobre o estado deve continuar derrubando as temperaturas ao longo da semana. A mínima registrada em BH nesta terça, entre às 6h e 7h, foi de 14ºC, na estação Cercadinho. Já na estação Pampulha os termômetros marcaram 15.5ºC. Nos próximos dias, a previsão é de que a mínima fique na casa dos 11ºC. O clima também não deve esquentar muito, com máximas em torno dos 25ºC.

Interior

O aumento da nebulosidade e os ventos marítimos que vieram do oceano para o continente e chegaram na noite de segunda-feira à Região Central, trouxeram as chances de chuviscos também para outras regiões de Minas Gerais.





Choveu fraco durante à noite e madrugada também na Zona da Mata e em Juiz de Fora, por exemplo.





Já nesta terça-feira, a previsão de chuvisco permanece principalmente na faixa leste mineira, no Vale do Mucuri, Rio Doce, Jequitinhonha.





A temperatura mínima registrada no estado nesta manhã foi de 5.6ºC em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima deve chegar aos 30ºC no norte.

