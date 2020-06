Caso Cibelly: vaquinha ajuda mulher trans que ficou paraplégica após agressão a voltar para Belém

(foto: Redes sociais/Reprodução)

Cibelly ainda precisa de ajuda

O crime

Impunidade

"Eu agradeço a todos, todos que compartilharam, todos que ajudaram e ainda estão ajudando. E que continue". Foi o que o pai da, vítima de um crime cruel motivado pela intolerância no qual ela foiem plena rua, durante ono dia 22 de fevereiro deste ano.Milhares de pessoas se sensibilizaram e ajudaram por meio de uma vaquinha para que ela e o pai pudessem voltar para casa , que fica no Belém. Cibelly ficoue perdeu parte do crânio, a fala e os movimentos do lado direito em decorrência das agressões. Enfim, uma boa notícia: o dinheiro foi arrecadado e os dois voltarão para a cidade natal para que o tratamento de Cibelly seja feito ao lado da família. Eles embarcam na terça-feira.A meta inicial dedo financiamento coletivo é de R$ 10 mil, dinheiro que deve viabilizar a compra de insumos e garantir a estrutura adequada para a realização dos tratamentos em Belém. Neste domingo, o financiamento havia passado del.A vaquinha organizada pelae foi amplamente divulgada pelas redes sociais. Contou com 209 apoiadores."É uma vitória tão grande não tenho nem como explicar. E que a polícia continue a investigação porque como aconteceu com meu filho pode acontecer com outros e outras. Não pode acontecer", contou o pai de Cibelly em umgravado pela psicóloga e militante LGBTI, Dalcira Ferrão, que acompanha o caso de Cibelly desde a data do ocorrido.O pai — que não está trabalhando e se dedica exclusivamente aos cuidados com a filha — está sem renda e morando de aluguel em BH. "A gente está voltando para a nossa terra. Lá vamos ter o carinho igual tivemos aqui", disse o pai, comemorando a conquista.Além do retorno para casa, o objetivo é arcar com as despesas necessárias para o tratamento e reabilitação de Cibelly. Por isso, a vaquinha online continua disponível para quem puder ajudar."O estado dela (de recuperação) ainda bem lento .Ela estava em coma. (...) Ela está bem, mas ai precisar de muitas coisas. Vai ter que fazer fonoaudiologia", conta o pai. E os custos são altos.Os interessados em ajudar podem acessar aqui O Boletim de Ocorrência foi registrado em 28 de fevereiro, seis dias após o ocorrido, fato que dificultou a apuração e a escuta de testemunhas. No documento, é informada uma tentativa de assassinato na Rua Espírito Santo, próximo ao número 320, no Centro da capital mineira.Na data, os policiais foram informados que havia uma pessoa hospitalizada no pronto-socorro vítima de agressão que ocorreu no dia 22. Uma amiga de Cibelly contou que recebeu uma uma mensagem vinda do telefone da vítima dizendo que tinha sido agredida por desconhecidos.Relatos dão conta de que era carnaval e Cibelly resolveu ir à um bloquinho de rua para encontrar as amigas. Porém, por volta das 19h, cinco rapazes a abordaram, a agrediram brutalmente ao dizer “traveco do demônio vira homem". Os transfóbicos agressores fugiram quando populares tentaram chamar a polícia.Na contramão dos assassinatos em geral, que vêm diminuindo durante os anos, as denúncias de assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais triplicaram no território mineiro, entre 2016 e 201 7, segundo dados do último Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado no ano passado.A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em 9 de junho, que desde que tomou conhecimento, em 28 de fevereiro de 2020, seis dias após a tentativa de homicídio contra Cibelly, não poupa esforços para esclarecer o crime. Várias diligências foram realizadas para identificar e solicitar imagens de câmeras de segurança existentes ao redor do local dos fatos. “Infelizmente, nenhuma câmera captou o momento das agressões ou mesmo os agressores. Em uma delas, que se encontra com a perícia policial, é possível ver a multidão que estava presente em um bloco de carnaval e a equipe do SAMU que chegou ao local para prestar socorro a Cibelly”, informou a Polícia Civil de Minas Gerais.Diversas pessoas foram chamadas a prestar informações, no entanto, testemunhas do fato não compareceram. A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas esclarece que este caso continua sendo investigado e se coloca a disposição para receber qualquer informação que possa auxiliar nos trabalhos investigativos e identificar os autores da tentativa de homicídio contra Cibelly.A Rede Trans Brasil, além de criar a vaquinha, também está cobrando as autoridades pertinentes providências para a apuração do caso. (Com informações de Aíssa Mac*)