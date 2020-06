Moradores da Serra do Cipó pedem liminar para suspender abertura

Na foto, o boneco do 'Juquinha' perto da padaria do Cipó usando máscara (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma ação popular com com pedido liminar - de urgência - pedindo o cancelamento da reabertura do comércio nafoi protocolado na tarde desta quinta-feira (11/6) na Comarca de Jaboticatubas, responsável pela jurisdição de Santana do Riacho. Parte dos moradores estão na expectativa de que o turismo seja interrompido devido os riscos doO primeiro dia de flexibilização do turismo na Serra do Cipó provocou uma fuga em massa de pessoas para o local. Uma barreira sanitária montada próximo à ponte que liga o município de Jaboticatubas a Santana do Riacho provoca uma fila quilométrica de carros , evidenciando a enorme quantidade de pessoas que foram aproveitar o feriado em plena pandemia do coronavírus.O Decreto nº 041/PM511/2020 autoriza a retomada do funcionamento de bares, restaurantes, pousadas e outras atividades econômicas não essenciais. Mesmo com uma série de regras de segurança impostas, parte dos moradores manifesta repúdio.A advogada Luana de Oliveira Ferrer de Souza que protocolou o processo explica que o documento pede a suspensão da reabertura dos restaurantes e das hospedagens. "Os turistas estão se aglomerando. Já fizemos fotos de restaurantes lotados e muitas pessoas sem máscaras. Também registramos a fila para a entrada na cidade", disse. A ação é movida por ela e pelo advogado Ivan de Godoy Azeredo Miranda.Ela representa um grupo de moradores e a comunidade em geral que questionam a medida e alegam que, no caso de uma disparada da doença na região, não há estrutura necessária como, por exemplos, leitos de UTI. O abaixo-assinado conta com 1079 assinaturas virtuais e 372 pela Associação dos Moradores."Nós compreendemos a dificuldade de todos que precisam trabalhar. Porém estamos no pico do COVID-19, um plano de ação que envolvesse a comunidade deveria ter sido feito. E um planejamento de ações e regras sanitárias que fosse realizado com mais calma e profundidade. Foi de última hora Em pleno feriado. O risco para a comunidade é enorme", disse uma profissional de saúde que preferiu não se pronunciar.Santana do Riacho não teve, oficialmente, nenhum caso confirmado da doença respiratória. Foram 33 registros notificados e nove casos descartados para COVID-19. Segundo a prefeitura, um caso é monitorado (paciente que não se enquadra para realização de teste); 23 pacientes estão em alta do isolamento domiciliar (apresentaram melhora 14 dias após o início dos sintomas), mas não foram testados, o que não permite contabilizá-los como positivos para a doença.A expectativa é que um juiz de plantão analise o pedido. "Esperamos que seja breve. Já não sabemos se temos casos na cidade", acrescentou a profissional da saúde que está preocupada.A advogada Luana de Oliveira explica que depende do funcionamento do fórum. "É uma liminar com caráter de urgência. Mas, não sabemos se há um juiz de plantão", afirmou.Nessa quarta-feira (10/6), moradores e representantes de associações comunitárias da região protestaram contra a reabertura parcial do turismo na Serra do Cipó e do comércio, vestidos de preto e portando máscaras de proteção, luvas e álcool em gel. A manifestação foi realizada na ponte que liga as cidades de Jaboticatubas e Santana do Riacho, onde começa o distrito de Cardeal Motta.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

