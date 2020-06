Juiz de Fora fecha bares após identificar aglomerações

A reabertura gradual de serviços essenciais em Juiz de Fora se deu após adesão ao programa do governo estadual Minas Consciente, em 16 de maio. E de acordo com os protocolos da onda verde; bares, lanchonetes e restaurantes foram liberados para abrir as portas, dando preferência à entrega no sistema de delivery ou à retirada no balcão. Caso o estabelecimento forneça consumo no local, tem de respeitar limite de funcionamento até as 19h e não pode haver nenhum tipo de entretenimento no local.