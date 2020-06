Taxa alta de infectados pelo coronavírus preocupa cidades pequenas

Com taxa de 4,7 infectados por 1 mil habitantes, São Sebastião do Oeste tem mais chance de ver contaminados





As prefeituras de Mar de Espanha e Senador Cortes lidam com a mesma dificuldade para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Com população pequena, as duas cidades fazem parte de um ranking dramático do alto número de pessoas infectadas, quando avaliadas em grupos de 1 mil habitantes. Distante apenas 24 quilômetros do Rio de Janeiro, um dos estados mais sacrificados pela doença respiratória, Mar de Espanha investiu em testagem e a preocupação aumentou, como reconhece o secretário de Saúde da cidade, Eder Souza. O universo de pessoas contaminadas pela COVID-19 em todo o estado alcançou, ontem, 16.102 e as mortes atingiram a marca de 399.





Com apenas 2.005 habitantes, Senador Cortes, vizinha de Mar de Espanha, tem quatro casos confirmados e lançou mão do mecanismo das barreiras sanitárias para tentar conter a ação do vírus. A propagação da doença no interior de Minas Gerais, que já havia colocado os prefeitos de cidades-polo de regiões como Vale do Aço, Zona da Mata e Triângulo sob alerta, agora pressiona também administradores de municípios pequenos.













Levantamento feito pelo Estado de Minas com base em dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgados ontem mostram que, entre as cidades com até 20 mil habitantes, Alvarenga, no Vale do Rio Doce, tem a maior taxa de pessoas infectadas a cada 1 mil moradores: são 20 pacientes nessa forma de análise dos números da doença respiratória. Rio Doce e Zona da Mata têm, cada uma, três municípios na lista dos 10 piores casos nesse tipo de comparação. Eles apresentaram números de infectados por 1 mil habitantes, maiores que o de Belo Horizonte, de 1 caso por mil habitantes.

Entre os municípios com até 5 mil habitantes, Alvarenga (20 casos/1 mil habitantes), Chiador (6,3/1 mil), na Zona da Mata, e São Sebastião do Oeste (4,7/1 mil), no Centro-Oeste, ocupam as três primeiras posições na lista das cidades mais afetadas pela contaminação (veja o quadro). A proximidade com cidades maiores ou que são referência nessas regiões facilita a circulação de pessoas e eleva o risco de transmissão de COVID-19. É dificuldade semelhante àquela que ocorre nas cidades próximas às divisas com São Paulo e Rio de Janeiro, dois dos estados que puxam os números de infectados e mortos pelo vírus.





No ranking das cidades mineiras com 5 a 10 mil moradores nessa comparação aparece também Vargem Alegre, no Vale do Rio Doce, com 3,1 pessoas infectadas por mil habitantes. Dentro desse mesmo grupo, Tombos, na Zona da Mata, tem taxa de 2,7 contaminações por 1 mil habitantes, índice um pouco maior que o de Catas Altas (2,2), na Região Central, e Toledo (2,1), no Sul, que contabilizam 2 infectados por mil habitantes, cada uma.





Para o infectologista Antônio Toledo Jr, professor da Unifenas, surtos da doença em municípios como Alvarenga podem ser atribuídos à transmissão comunitária, quando não se sabe mais por quem o vírus foi transmitido, e também descumprimento das normas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. “Os moradores de cidades pequenas têm a falsa impressão de que estão protegidos da doença. A contaminação pode vir do trânsito de pessoas das cidades-polo para essas cidades menores”, explicou.





Atendimento O excesso de casos em cidades pequenas sobrecarrega o sistema de saúde, como destaca o infectologista. “Dentro do SUS (Sistema Único de Saúde), existem as redes de referências microrregionais e macrorregionais para atendimento e internação. Cidades como Alvarenga e Chiador, que não têm recursos para manter unidades de terapia intensiva (UTIs) em seus municípios, encaminham pacientes para Juiz de Fora ou Governador Valadares”, comenta Toledo Jr. “Os recursos na saúde para esses encaminhamentos são caros. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) fornece os recursos para internação no município de referência para que gerenciem os leitos de UTI”.





“O levantamento mostra que o morador de Alvarenga tem 20 vezes mais chances de contrair a COVID-19 que um morador de Belo Horizonte”, explicou o infectologista. Segundo Toledo Jr., Minas Gerais tem melhorado o prazo para a entrega de exames, que passou para cerca de 24 horas, e isso contribui para a aproximação da estatística oficial ao número real de infectados no estado. Minas tem 522 municípios (61,19%) com ao menos um registro confirmado de COVID-19, segundo balanço divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).