Operação Exodus captura 38 criminosos de quatro regiões de BH

No total, foram apreendidas seis armas de fogo e uma imitação de garrucha. Entre os 38 presos, quatro eram criminosos foragidos da justiça (foto: PM/Divulgação)

Encerrada nesta segunda-feira, a Operação Exodus, realizada por policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Belo Horizonte, apresentou saldo com nada menos que 38 pessoas presas em flagrante. Durante cinco dias, os policiais capturaram autores de crimes como tráfico de drogas, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo, além da apreensão de grande quantidade de drogas.

A operação teve início na ultima quinta-feira, em quatro regiões da capital mineira: Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Aglomerado da Serra e Complexo Alto Vera Cruz/Taquaril. Foram empenhadas equipes de quatro companhias da região (124ª, 125ª, 127ª e 128ª) com o apoio do Bope e da BHTrans.

No total, foram apreendidas seis armas de fogo e uma imitação de garrucha. Entre os presos, quatro eram criminosos foragidos da Justiça, com mandado judicial em aberto. Nove eram menores infratores procurados.

O montante de drogas apreendidas foi considerável, com um total de 3.181 pinos de cocaína, 464 buchas de maconha, 1.237 pedras de crack, além de quatro rádios comunicadores. Um veículo roubado foi recuperado, assim como cinco aparelhos celulares.